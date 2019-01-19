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UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN BULUŞTUKLARI KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADILAR

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 09:25 | Son Güncelleme

BURSA'da iki arkadaş uyuşturucu satın almak için buluştukları kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

BURSA'da iki arkadaş uyuşturucu satın almak için buluştukları kişinin silahlı saldırısında yaralandı. Olay yerinde polis ekiplerinin sorularını cevaplayan yaralılardan Sezer G. "Uyuşturucu almaya geldik. Her şey bir anda oldu. Neye uğradığımı şaşırdım. Ben onu uyuşturucu almak için çağırdım. Aramızda hiç bir şey geçmedi. Geldi silahla ateş açtı" diye konuştu. Olay, Bursa'nın Merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Beşevler mahallesinde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu almak isteyen Tolgahan K.(22) ve Sezer G.(24) isimli iki arkadaş Gökhan Ç. isimli şüpheli şahsı yanlarına çağırdı. Uyuşturucu alışverişi yapmak için buluşan 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Gerginlik sonrası Gökhan Ç. belinden silah çıkardı. Silahı görüp korkan iki arkadaş arabaya binerek kaçmaya başladı. Gökhan Ç., iki arkadaşın içinde bulunduğu otomobile ateş açtı. Tolgahan K.'ın kullandığı aracın virajı alamayarak kaldırıma çıkması üzerine aracından inen iki arkadaşı silahla bacaklarından yaralayan Gökhan Ç., daha sonra olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda Tolgahan K. iki bacağından, Sezer G.' de sol bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekibi çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına altına alındı. "UYUŞTURUCU ALMAYA GELDİK" Silahlı saldırıya uğrayan ve yaralı halde polis ekiplerinin sorusuna cevap veren Sezer G. "Uyuşturucu almaya geldik. Her şey bir anda oldu. Neye uğradığımı şaşırdım. Ben onu uyuşturucu almak için çağırdım. Aramızda hiç bir şey geçmedi. Geldi silahla ateş açtı" diye konuştu. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Gökhan Ç.'yi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

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