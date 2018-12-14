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Uyuşturucu almak için hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 18:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de uyuşturucu almak için hırsızlık yapan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Uyuşturucu almak için hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu almak için hırsızlık yapan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı. 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde Ö.F.M.'nin evinde hırsızlık yapıldı. Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri yaptığı çalışma ve belirlediği eşkal neticesinde hırsızlık şüphelileri H.M.Y., M.H. ve İ.F.'yi gözaltına aldı. Uyuşturucu satın alabilmek için hırsızlık yaptıkları öğrenilen 3 kişinin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda çalıntı malzeme bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin daha önce de Kocasinan bölgesinde 5, İncesu'da 2 olmak üzere 7 hırsızlık olayını gerçekleştirenler olduğu ortaya çıktı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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