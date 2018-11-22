"Uyuşturucu bağımlılığı araştırılsın"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, TBMM Başkanlığına önerge vererek uyuşturucu bağımlılığına ilişkin Meclis araştırması açılmasını istediklerini söyledi.

Yaşar, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucu madde kullanımı başta olmak üzere sigara, tütün, alkol, kumar, internet ve teknoloji bağımlılık türlerinin tehlikelerine dikkati çekti.

Madde bağımlısı bireyin, zamanla madde kullanımını ve dozunu artırdığını ve zamanının büyük bölümünü madde arayarak geçirdiğini belirten Yaşar, Türkiye'de ve dünyada tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranlarının hızla arttığını söyledi.

Bedri Yaşar, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemlerin daha ciddiyetle ve samimiyetle ele alınması gerektiğini ifade etti.

Uyuşturucu bağımlılığı konusunda verilecek mücadelenin, toplumun her kesimince benimsenmesinin önemine işaret eden Yaşar, "Bağımlılık yaratacak unsurların tümü yalnızca bazı grupların risk altında olduğu bir sorun olmayıp, toplumun tümünü ilgilendirmektedir ve toplumun tümü risk altında bulunmaktadır." dedi.

Bedri Yaşar, TBMM Başkanlığına önerge vererek, uyuşturucu bağımlılığına ilişkin Meclis araştırması açılmasını istediklerini belirtti ve hükümet yetkilileriyle milletvekillerini yapacakları çalışmalarla bağımlılığı önlemeye davet etti.

