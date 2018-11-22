HABER

"Uyuşturucu bağımlılığı araştırılsın"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 10:59 | Son Güncelleme

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar: - "TBMM Başkanlığına önerge vererek uyuşturucu bağımlılığına ilişkin Meclis araştırması istedik"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, TBMM Başkanlığına önerge vererek uyuşturucu bağımlılığına ilişkin Meclis araştırması açılmasını istediklerini söyledi.

Yaşar, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucu madde kullanımı başta olmak üzere sigara, tütün, alkol, kumar, internet ve teknoloji bağımlılık türlerinin tehlikelerine dikkati çekti.

Madde bağımlısı bireyin, zamanla madde kullanımını ve dozunu artırdığını ve zamanının büyük bölümünü madde arayarak geçirdiğini belirten Yaşar, Türkiye'de ve dünyada tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranlarının hızla arttığını söyledi.

Bedri Yaşar, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemlerin daha ciddiyetle ve samimiyetle ele alınması gerektiğini ifade etti.

Uyuşturucu bağımlılığı konusunda verilecek mücadelenin, toplumun her kesimince benimsenmesinin önemine işaret eden Yaşar, "Bağımlılık yaratacak unsurların tümü yalnızca bazı grupların risk altında olduğu bir sorun olmayıp, toplumun tümünü ilgilendirmektedir ve toplumun tümü risk altında bulunmaktadır." dedi.

Bedri Yaşar, TBMM Başkanlığına önerge vererek, uyuşturucu bağımlılığına ilişkin Meclis araştırması açılmasını istediklerini belirtti ve hükümet yetkilileriyle milletvekillerini yapacakları çalışmalarla bağımlılığı önlemeye davet etti.

PARTNEROlay hiç gördüğünüz gibi değil! İşte fotoğraflarla rezil olmuş insanlarOlay hiç gördüğünüz gibi değil! İşte fotoğraflarla rezil olmuş insanlar
Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce görüşmesinin saati belli olduKılıçdaroğlu-Muharrem İnce görüşmesinin saati belli oldu
Mehmet Metiner'den dikkat çeken uyarılarMehmet Metiner'den dikkat çeken uyarılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bedri Yaşar İYİ Parti Samsun Milletvekili Önerge TBMM Başkanlığı uyuşturucu bağımlılığı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

MHP'li Enginyurt: Kırdığım telefon iPhone değildi, demoydu

MHP'li Enginyurt: Kırdığım telefon iPhone değildi, demoydu

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Süper Lig'de Rooney bombası!

Süper Lig'de Rooney bombası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce görüşmesinin saati belli oldu

Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce görüşmesinin saati belli oldu

Mehmet Metiner'den dikkat çeken uyarılar

Mehmet Metiner'den dikkat çeken uyarılar

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

MHP'li Enginyurt: Kırdığım telefon iPhone değildi, demoydu

MHP'li Enginyurt: Kırdığım telefon iPhone değildi, demoydu

MHP'li yetkilinin AK Parti sorusuna cevabı çok konuşulacak

MHP'li yetkilinin AK Parti sorusuna cevabı çok konuşulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.