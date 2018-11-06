Uyuşturucu bağımlılığı ve medya konferansı

Medyada konuyla ilgili yayımlanan olumlu ve olumsuz haber örneklerini gösteren Sarıgüzel, uyuşturucu madde kullanımının merakla başladığını belirterek, bir kez denemekle çok şeyin öldüğünü vurguladı.

Sarıgüzel, sunumunda bağımlılık, uyuşturucu madde bağımlılığı, uyuşturucu madde türleri, sokak satıcılarının özellikleri, uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanımına yönelik kanun maddeleri ve uyuşturucu bağımlılığının tedavi yöntemlerini anlattı.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı TUBİM Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, kurum yöneticileri ve farklı birimlerden personelin katıldığı "Uyuşturucu Bağımlılığı ve Medya" konulu konferansta konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, "Uyuşturucu madde ile ilgili haberlerde özendirici veya olumlayıcı ifadeler kullanılmamalıdır." dedi.

Sarıgüzel, "Uyuşturucu maddeyle ilgili haberlerde özendirici veya olumlayıcı ifadeler kullanılmamalıdır. Bilimsel geçerliliği ve güvenilirliği olmayan bilgiler ile sansasyonel ve magazin yönüne yer verilmemesi gerekir." şeklinde konuştu.

Uyuşturucu madde satıcılarının, hayal ettikleri şeyleri yaşattığı yalanıyla kandırdıkları kişilere uyuşturucu madde satışı yaptıklarını anlatan Sarıgüzel, doğal bir madde görünümünde sunulan ve son dönemde kağıda ve tütüne emdirilmiş örneklerine de rastlanan uyuşturucuların halka doğru anlatılması gerektiğini kaydetti.

