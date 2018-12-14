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Uyuşturucu bağımlısı, anne- babasına saldırıp, evi yakmaya kalktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 10:43 | Son Güncelleme

ADANA'da, uyuşturucu madde bağımlısı Burhan E.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, uyuşturucu madde bağımlısı Burhan E. (27), krize girince annesi Fatma E. (55) ile babası İbrahim E.'ye (61) saldırdı. Sobayı deviren Burhan E., perdeyi tutuşturmaya çalışarak, evi yakmak istedi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı Burhan E., iddiaya göre, para bulamayıp, uyuşturucu alamayınca krize girdi. Annesi Fatma E. ile babası İbrahim E.'nin evden çıkmasına izin vermediği Burhan E., poşete koyduğu uçucu maddeyi koklamaya başladı. Burhan E., bir süre sonra kokladığı maddenin de etkisindeyken, annesinin kulağına vurup, babasının boğazını sıktı. Kendisini odaya kilitleyen Burhan E., burada eşyaları savurmaya başladı. Daha sonra anne- babasını dışarı çıkaran Burhan E., oturma odasındaki sobayı devirip, perdeyi tutuşturmaya çalışarak, evi yakmak istedi. Bu sırada Fatma E.'nin çığlıklarını duyan komşular ve çevredekiler, eve girip, Burhan E.'yi güçlükle dışarı çıkardı. Perdedeki alev söndürülürken, polise haber verildi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Burhan E.'yi gözaltına aldı.

'ONU, BU İLLETTEN KURTARAMADIK'

Yaşadıklarını gözyaşı dökerek, anlatan Fatma E., "Bir anne- babaya bu kadar acı çektirilmez. Ne yaptıysak onu bu illetten kurtaramadık. Bizi yaşarken mezara soktu. Evimizi yakmaya çalıştı, beni ve babasını dövdü. Bize yardım edin" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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