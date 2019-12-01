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Uyuşturucu bağımlısı, annesini odunla uykuda öldürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 16:18 | Son Güncelleme

Tartıştığı annesini, kafasına sert bir cisimle defalarca vurarak feci şekilde öldürdüğü iddia edilen uyuşturucu bağımlısı genç, adliyeye sevk edildi.

Tartıştığı annesini, kafasına sert bir cisimle defalarca vurarak feci şekilde öldürdüğü iddia edilen uyuşturucu bağımlısı genç, adliyeye sevk edildi. Zanlının annesini gece odunla öldürdüğü ortaya çıktı
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi 3810 sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Erol G. (34), birkaç gün önce uyuşturucu parası istediği annesi Durdu G. (54) ile tartışıp ona kızarak evin camlarını kırdı. Bu nedenle Durdu G. büyük oğlu tarafından alınıp kendi evine götürüldü. Dün akşam Durdu G. tekrar evine geldi. Erol G. annesinden tekrar uyuşturucu parası isteyince aralarında yine kavga çıktı. Erol G. bunun üzerine evin yine kapılarını ve pencerelerini kırdı. Araya komşuların ve akrabaların girmesiyle kavga bitti.
Bu sabah ise Erol G. Karslılar Mahallesi’ndeki ablasının evine giderek ondan para istedi. Abla kardeşinin durumundan şüphelenerek diğer kardeşini arayıp eve bakmasını istedi. Kardeşi eve gidip baktığında annesini çekyatın üzerinde kanlar içinde gördü. Hemen sağlık ekiplerine haber verip ablasının Karslılar Mahallesi’ndeki evine gidip kardeşini Cumhuriyet Polis Merkezine götürüp teslim etti. Olay yerine gelen polis de inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede kadının başına sert bir cisimle defalarca vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Erol G.’nin uyuşturucu almak için annesinden para istediği, vermediği için sabahleyin yine kavga ettikleri, bu nedenle kafasına demir ya da tahta sopa ile defalarca vurarak öldürdüğü ileri sürüldü. Zanlı ifadesi alınmak üzeri Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürülürken, annenin diğer çocukları gözyaşlarına boğuldu. Zanlının alınan ifadesinde annesiyle gece uyuşturucu nedeniyle tartıştıklarını, daha sonra da annesinin uyuduğunu, kendisinin de evin girişinde bulunan odunu alarak annesinin kafasına defalarca vurarak öldürdüğünü, daha sonra da evden çıktığını, sabahleyin de ablasına gittiğini söylediği öğrenildi. Erol G. ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa getirildi. Zanlının kullandığı sentetik uyuşturucu nedeniyle ayakta güçlükle durduğu gözlendi. Erol G., sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülürken "İyiyim ben iyiyim ben" diye kendi kendine konuştuğu görüldü.
Bu arada, annenin cenazesi otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan alınarak toprağa verildi.

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