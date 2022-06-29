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Uyuşturucu bağımlısı bir ailenin kabusu oldu! 'Bıktık artık'

29.06.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu söylenen Aslan Y. evlerinin avlusunda bulunan gecekonduda oturan aileye kabusu yaşattı. engelli kadını darp eden, bir kadını bıçakla, erkeği ise sopayla yaralayan kişi çevredekilerin tepkisi üzerine kendini eve kilitlerken, polis tarafından gözaltına alındı. Darp edilen engelli Sabriye Yiğit, şahsın sürekli kendilerini darp ettiğini ve rahatsız ettiğini, artık bıktıklarını söyleyerek ağladı.

Uyuşturucu bağımlısı bir ailenin kabusu oldu! 'Bıktık artık'

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi 3981 sokakta meydana geldi. İddiaya göre eşi tarafından terk edilen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aslan Y., evlerinin avlusunda bulunan gecekonduda oturan ailenin evden çıkmasını istedi.

Aile de evden çıkamayacağını söyleyince Aslan Y. aileye saldırdı. Engelli Sabriye Yiğit’i darp eden zanlı, Rabia Y.’yi bıçakla, abisi Hasan Yiğit’i ise sopayla darp etti. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine zanlı evine kaçarak kapıyı kilitledi. Vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler zanlıyı saklandığı evde gözaltına aldı.

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''ARTIK BIKTIK''

Yaralılar ise olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Darp edilen engelli Sabriye Yiğit, şahsın sürekli kendilerini darp ettiğini ve rahatsız ettiğini, artık bıktıklarını söyleyerek ağladı. Yiğit, ''Beni kendi evime barkıma sığdırmıyor'' dedi.

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(DHA-İHA)

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