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  4. Uyuşturucu bağımlısı genç, ailesine kabusu yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

Uyuşturucu bağımlısı genç, ailesine kabusu yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

19.09.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu bağımlısı Ö.D. (27), annesi, kardeşi ve yengesine saldırıp darp etti. Saldırı anları evdeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Anne F.D., kızı ve gelini darp raporu alarak Ö.D.’den şikayetçi oldu. Ö.D.’nin ağabeyi İ.D. ise, kardeşinin tedavisi için yetkililerden yardım istedi. İşte detaylar...

Uyuşturucu bağımlısı genç, ailesine kabusu yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, geçen cuma günü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana geldi. 6 yıldır uyuşturucu kullandığı öne sürülen Ö.D., iddiaya göre son 1 yıldır ailesine karşı saldırgan tutum sergilemeye başladı. Ailesine kabus yaşatan Ö.D. son olarak annesi F.D., kardeşi R.D. ve yengesi F.D.’ye saldırdı.

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Yaşananlar, evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, durum polise bildirildi. Anne F.D., kızı ve gelini darp raporu alarak Ö.D.’den şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.D. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Ö.D.’nin ağabeyi İ.D. ise, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kardeşinin daha önce annesine ve kendilerine kötü söz bile söylemediğini ancak uyuşturucu bağımlılığı ile saldırganlaştığını söyledi.

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Özellikle son 1 yıldır kardeşinin kendilerine kabusu yaşattığını, kendisini engellemekte büyük zorluk yaşadıklarını anlatan İ.D., kardeşinin tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş uyuşturucu

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