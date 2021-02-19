HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu bağımlısı kocanın eşi damdan atladı

Uyuşturucu bağımlısı kocanın eşi damdan atladı

19.02.2021 15:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da uyuşturucu bağımlısı kocanın eşi damdan atlayarak yaralandı.

Adana’da uyuşturucu bağımlısı kocanın eşi damdan atlayarak yaralandı. Karısını darp ettiği ileri sürülen koca evden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, olay 16 Şubat günü merkez Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi 1145 Sokak’taki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin B. uyuşturucu kullandığı 3 çocuğunun annesi Fatma B.’ye sık sık şiddet uygulamaya başladı. Bu nedenle genç kadın 16 Şubat günü evin damına çıkarak aşağı atladı. Genç kadın vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Koca ise bu olay üzerine evden kaçtı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Ali İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.
Hastaneye kaldırılan kadının ise beli ve ayaklarının kırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaydan önce de Şahin B.’nin eşini darp ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Film gibi olay! 15 dakika ömrü kalmıştı, mucize eseri hayata tutunduFilm gibi olay! 15 dakika ömrü kalmıştı, mucize eseri hayata tutundu
Noter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yoluNoter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Son Dakika: Yargıtay'dan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında flaş karar

Yargıtay'dan Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında flaş karar

Son Dakika: Yalova'da koronavirüs vaka sayısındaki düşüş, vatandaşları sevindirdi

Vaka sayısındaki düşüş Yalovalıları sevindirdi

Son Dakika: 9 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırlandı

Son Dakika: 9 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırlandı

Çanakkale'de pizzacı kılığına giren polisten kumar baskını

Film gibi operasyon! Polis pizzacı kılığına girip yakaladı

2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF 2. dönem kayıtları ne zaman yenilecek? AÖF Bahar Dönemi ders seçme tarihi!

AÖF kayıt yenileme ücreti ve günleri belli oldu!

Mersin'deki 'gizemli ev' Google'ın haritalar hizmetinde işaretlendi

Türkiye günlerce 'gizemli evi' konuşmuştu! Google'dan dikkat çeken adım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.