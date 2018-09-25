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Uyuşturucu bağımlısı yanarak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 02:12 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu madde bağımlısı olduğu bildirilen Ahmet Çelik (41), iddiaya göre kokladığı yanıcı maddenin üzerine dökülüp alev alması sonucu sokakta yanarak öldü.

Uyuşturucu bağımlısı yanarak can verdi

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de uyuşturucu madde bağımlısı olduğu bildirilen Ahmet Çelik (41), iddiaya göre kokladığı yanıcı maddenin üzerine dökülüp alev alması sonucu sokakta yanarak öldü.
Olay geç saatlerde Çamlıca Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57'nci Sokak'ta meydana geldi. Bir kişinin giysilerinin alev aldığı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiklerinde yerde yanmış bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan araştırmada ölen kişinin uyuşturucu madde bağımlısı Ahmet Çelik olduğu belirlindi. Çelik'in dün, yanıcı maddenin alev alması sonucu iki elinden yaralandığı ve ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Evsiz olduğu belirtilen Ahmet Çelik'in Baksan Sanayi Sitesi civarında yatıp kalktığı, bir hafta önce de yanıcı madde koklarken bir mobilya mağazasında yangının çıkmasına neden olduğu öğrenildi.
Kokladığı yanıcı maddenin üzerine dökülüp giysilerinin sigara ateşiyle alev alması sonucunda yandığı sanılan Çelik'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Uyuşturucu bağımlısı yanarak can verdiUyuşturucu bağımlısı yanarak can verdiUyuşturucu bağımlısı yanarak can verdiUyuşturucu bağımlısı yanarak can verdi

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