HABER

Uyuşturucu bağımlısını üzerine tiner döküp yaktıkları iddiası (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 17:11 | Son Güncelleme

BİRİ DÖKTÜ, DİĞERİ YAKTI Eskişehir'de çıkan tartışmada madde bağımlısı Ahmet Çelik'i (41) üzerine tiner döküp yakarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan mobilya atölyesi çalışanları İbrahim İ.

Uyuşturucu bağımlısını üzerine tiner döküp yaktıkları iddiası (2)

BİRİ DÖKTÜ, DİĞERİ YAKTI
Eskişehir'de çıkan tartışmada madde bağımlısı Ahmet Çelik'i (41) üzerine tiner döküp yakarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan mobilya atölyesi çalışanları İbrahim İ. (53), Sedat K. (51), Tacettin D. (41) ve mermer atölyesi çalışanı Murat Ç. (39), ifade verdi. Şüpheliler, Ahmet Çelik'in akşam saatlerinde iş yerlerine gelerek kendilerinden tiner istediğini söyledi. Şüpheliler, tiner vermedikleri Çelik'in iş yerinden ayrıldığını, kendilerinin de daha sonra atölye önünde içki içtiklerini belirtti.
Geç saatlere doğru Ahmet Çelik'in tekrar yanlarına gelerek tiner istediğini anlatan şüphelilerden Murat Ç. ve Sedat K.; Çelik ile Tacettin D. ve İbrahim İ. arasında tartışma çıktığını, olayın kavgaya dönüştüğünü söyledi. Murat Ç. ve Sedat K.; kavga sırasında Tacettin D.'nin iş yerinden aldığı bir teneke tineri Çelik'in üzerine döktüğünü, İsmail İ.'nin de çakmakla Ahmet Çelik'in kıyafetlerini tutuşturduğunu öne sürdü.
Olaydan sonra araçlarına binerek kaçtıklarını söyleyen 4 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucu bağımlısını üzerine tiner döküp yaktıkları iddiası (2)Uyuşturucu bağımlısını üzerine tiner döküp yaktıkları iddiası (2)Uyuşturucu bağımlısını üzerine tiner döküp yaktıkları iddiası (2)

PARTNERAnne ve babasından şiddet gören çocuk görürseniz hemen bunları yapın!Anne ve babasından şiddet gören çocuk görürseniz hemen bunları yapın!
Adıyaman'da çaldılar, Osmaniye'de yakalandılarAdıyaman'da çaldılar, Osmaniye'de yakalandılar
Kamyonetin camını kırıp, 45 bin lira çaldılarKamyonetin camını kırıp, 45 bin lira çaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti

İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Doktora uçan tekme! Serbest kaldılar

Doktora uçan tekme! Serbest kaldılar

En büyük kalçaya sahip olmak istedi ama...

En büyük kalçaya sahip olmak istedi ama...

Üniversiteli genç, sevgilisini bıçakladı! Sözleri şaşkına çevirdi

Üniversiteli genç, sevgilisini bıçakladı! Sözleri şaşkına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.