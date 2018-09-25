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Uyuşturucu bağımlısını üzerine tiner döküp yaktıkları iddiası (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 20:15 | Son Güncelleme

4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI Eskişehir'de uyuşturucu madde bağımlısı Ahmet Çelik'i üzerine tiner döküp yakarak öldürdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden İbrahim İ.

4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Eskişehir'de uyuşturucu madde bağımlısı Ahmet Çelik'i üzerine tiner döküp yakarak öldürdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden İbrahim İ. ile Tacettin D. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli Sedat K. ile Murat Ç. ise savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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