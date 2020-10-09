Uyuşturucu baronlarına ağır darbe: Tam 50 milyon TL

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 165 kilogram ağırlığında 800 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin tam 50 milyon TL olduğu açıklandı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme faaliyetleri neticesinde riskli görülen bir araç ihbar kayıtlarına alındı.

Şüpheli araç Hamzabeyli Gümrük Kapısından Türkiye’ye gireceği sırada bilgi sistemlerinde araca ilişkin girilen uyarıyı gören Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğinde görevli muhafaza memurları, aracı x-ray tarama cihazına sevk etti.

Dedektör köpekler tepki verdi

Elektronik ev aletleri getirdiği beyan edilen araçta yapılan x-ray taramasında araç dorsesinin alt bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç arama hangarına alınarak narkotik dedektör köpekle kontrol edildi. Dedektör köpeklerin de şüpheli yoğunluk saptanan bölgeye tepki vermesinin ardından bu bölge açılarak arandı.