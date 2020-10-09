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Uyuşturucu baronlarına ağır darbe: Tam 50 milyon TL

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 11:39 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 165 kilogram ağırlığında 800 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 165 kilogram ağırlığında 800 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin tam 50 milyon TL olduğu açıklandı.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme faaliyetleri neticesinde riskli görülen bir araç ihbar kayıtlarına alındı.
Şüpheli araç Hamzabeyli Gümrük Kapısından Türkiye’ye gireceği sırada bilgi sistemlerinde araca ilişkin girilen uyarıyı gören Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğinde görevli muhafaza memurları, aracı x-ray tarama cihazına sevk etti.

Dedektör köpekler tepki verdi
Elektronik ev aletleri getirdiği beyan edilen araçta yapılan x-ray taramasında araç dorsesinin alt bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç arama hangarına alınarak narkotik dedektör köpekle kontrol edildi. Dedektör köpeklerin de şüpheli yoğunluk saptanan bölgeye tepki vermesinin ardından bu bölge açılarak arandı.

Dorse tabanında zula hazırlamışlar
Yapılan aramada tırın dorsesinin taban bölümünde bulunan 4 adet zula tabir edilen özel bölme içerisine gizlenmiş vaziyette çok sayıda şeffaf paketin bulunduğu tespit edildi. Şeffaf paketlerin içerisindeki hapların uyuşturucu test cihazında yapılan analizinde ecstasy cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

Piyasa değeri servet değerinde
Gümrük Muhafaza teşkilatının merkez ve taşra birimlerinin iş birliğiyle, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısının koordinesinde gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde 165 kilogram ağırlığında toplam 800 bin adet, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konulurken araç sürücüsü gözaltına alındı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

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