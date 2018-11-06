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Uyuşturucu baronu "El Chapo"nun New York'taki davası için jüri seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 02:16 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü Sinaloa Cartel'in lideri olmakla suçlanan "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın New York'ta görülecek davası için jüri seçimi başladı

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri olmakla suçlanan "El Chapo" (cüce) lakaplı Joaquin Guzman'ın New York'ta görülecek davası için jüri seçimine başlandığı bildirildi.

Amerikan basınında çıkan haberlerde, Meksikalı uyuşturucu baronu Guzman'ın New York Brooklyn mahkemesinde görülecek davası için jüri seçimine başlandığı kaydedildi.

En az 4 ay süreceği tahmin edilen duruşmalarda görev alacak jüri heyetinin, baskı ve tehditlere karşı kimliklerinin gizli tutulacağı belirtildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek duruşmaların ilk açılışı için geçici olarak 13 Kasım tarihi belirlendi.

61 yaşındaki Meksikalı baron, suç örgütü kurmak, uyuşturucu dağıtmak, kara para aklamak gibi suçlamaları içeren toplam 17 davadan yargılanacak.

ABD savcıları, Guzman'ın ömür boyu hapsini ve en az 14 milyar dolar para cezasına çarptırılmasını istiyor.

Joaquin Guzman, dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü kabul edilen Sinaloa Cartel'in lideri olarak biliniyor. Söz konusu kartelin, 1989-2014 yıllarında yaklaşık 200 ton kokaini ABD’ye soktuğu, ayrıca kiralık katiller tutarak yüzlerce cinayet, saldırı, adam kaçırma ve suikaste karıştığı iddia ediliyor.

ABD hükümeti tarafından "dünyanın en acımasız, tehlikeli ve korkulan insanı" olarak tarif edilen Guzman, İnterpol tarafından aranıyordu.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmıştı.

Ocak 2016'da yakalanmadan hemen önce Rolling Stone dergisi için Hollywood aktörü Sean Penn'e Meksika'da bir ormanda röportaj veren Guzman, "Dünyada herkesten çok uyuşturucu satıyorum. Kamyonlar, tekneler, uçaklar ve denizaltılardan oluşan bir filom var." ifadelerini kullanmıştı.

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El Chapo Joaquin Guzman Meksikalı baron New York Brooklyn Sinaloa Cartel

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