Uyuşturucu baronu İslam Yakut: Zekeriya Öz benden 2 milyon dolar istedi ve 'gizli tanık ol' dedi

İslam Yakut… 21 Haziran 2009'da, İstanbul Etiler'de gözaltına alındı ve tutuklandı. Yakut, 18 yıl hüküm giydi ve Silivri Cezaevi'nde cezasını çekmeye başladı. Hikaye de işte burada başladı. İslam Yakut itirafçı oldu ve polise ifade verdi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) cezaevinde kendisine ‘gizli tanık ol' teklifini detaylarıyla anlattı. “CEMAAT ADINA GELDİM” Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'in haberine göre, Yakut sözlerine şöyle başladı: “HSYK nezdinde suç duyurusunda bulundum. Bu suç duyurusu kapsamında Zekeriya Öz'ün yönlendirmesiyle bana gelen avukat Ş. isimli şahıstır. Avukat Ş., beni Silivri 4 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığım sırada avukatım ile birlikte ziyaret etti. Bu ziyaretinde bana hitaben ‘Cemaat adına geldim. Senin dosyan bize düştü. Bu dosyanla ilgilenen kişinin adı Hüseyin B.'dir. Teklifimi kabul etmem durumunda Hakim Ömer Diken seni bırakacak, teklifi kabul etmezsen hüküm alacaksın' demesi üzerine ben de şartlarının ve taleplerinin ne olduğunu, kendilerine nasıl inanacağımı sordum.”

Cemaat adına gelen avukatın Yakut'a yanıtı çarpıcı olur ve şöyle der: “Hakim Ömer Diken (FETÖ'den tutuklu Balyoz eski hakimi) duruşma salonunda elini dosyaya vurarak ‘Bu dosya benim diyecek' sende anlarsın.” İslam Yakut bu diyaloğa avukatının da şahit olduğunu söyler ve şöyle devam eder: “Avukat Ş. benden 2 milyon dolar para vermem karşılığında Hakim Ömer Diken'in beni tahliye edeceğini söyledi. Kabul ettim. Cemaat adına gelen avukatın dediği gibi Diken duruşmada elini dosyaya vurdu ve ‘Bu dosya benimdir' dedi. Samimi olduğuna inandım.” RAKAM YÜKSELİNCE REDDETTİ Ancak bir süre sonra durum değişir ve örgüt rakamı 3 milyon dolara çıkarır, ayrıca arsaları cemaate ait olan bir yere bütün maddi külfeti Yakut tarafından karşılanmak üzere yurt yapması istenir. İslam Yakut kabul etmez çünkü o kadar parası olmadığını söyler ve talebi reddettikten sonra çıktığı ilk duruşmada Hakim Ömer Diken kendisine söz vermez. Yakut'tan dinleyelim: “Ömer Diken bana hitaben ‘İslam sen durumunu biliyorsun sana söz hakkı vermiyorum' dedi.”