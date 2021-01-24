Uyuşturucu baronu Tse Chi Lop yakalandı

Avustralyalı makamların uzun yıllardır süren çabaları sonucu yakalanan Tse’nin bu ülkeye iade edilmesi bekleniyor.Asya'nın en büyük uyuşturucu kartelinin başındaki isim olduğu öne sürülen Tse Chi Lop Hollanda'da tutuklandı. Avustralyalı makamların verdiği bilgiye göre, Avustralya Federal Polis Teşkilatı'nın girişimleri sonucu Hollanda'da yakalanan Tse Chi Lop için, Avustralya Başsavcılığı tarafından iade işlemleri başlatılmış durumda.

Çin asıllı Kanada vatandaşı zanlı, pek çok açıdan, şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) cezaevinde bulunan Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman (El Chapo) ile karşılaştırılıyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) verilerine göre Tse Chi Lop, sentetik bir uyuşturucu olan yasaklı metamfetaminin (kristal meth) dünya çapında ticaretini yapan Sam Gor uyuşturucu kartelinin lideri konumunda. Söz konusu kartelin uyuşturucu ticaretinden elde ettiği geliri Güneydoğu Asya‘da emlak, otel ve kumarhane sektörlerindeki yatırımlarla akladığı iddia ediliyor.