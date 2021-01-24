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Uyuşturucu baronu Tse Chi Lop yakalandı

24.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu baronu Tse Chi Lop yakalandı

Asya’nın en büyük uyuşturucu karteli olan Sam Gor’un lideri Tse Chi Lop, Hollanda’da tutuklandı.

Avustralyalı makamların uzun yıllardır süren çabaları sonucu yakalanan Tse’nin bu ülkeye iade edilmesi bekleniyor.Asya'nın en büyük uyuşturucu kartelinin başındaki isim olduğu öne sürülen Tse Chi Lop Hollanda'da tutuklandı. Avustralyalı makamların verdiği bilgiye göre, Avustralya Federal Polis Teşkilatı'nın girişimleri sonucu Hollanda'da yakalanan Tse Chi Lop için, Avustralya Başsavcılığı tarafından iade işlemleri başlatılmış durumda.

Çin asıllı Kanada vatandaşı zanlı, pek çok açıdan, şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) cezaevinde bulunan Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman (El Chapo) ile karşılaştırılıyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) verilerine göre Tse Chi Lop, sentetik bir uyuşturucu olan yasaklı metamfetaminin (kristal meth) dünya çapında ticaretini yapan Sam Gor uyuşturucu kartelinin lideri konumunda. Söz konusu kartelin uyuşturucu ticaretinden elde ettiği geliri Güneydoğu Asya‘da emlak, otel ve kumarhane sektörlerindeki yatırımlarla akladığı iddia ediliyor.

Avustralya makamlarının başarısı

Avustralya ise Sam Gor kartelini, ülkeye "büyük miktarda eroin ve metamfetamin" sokmakla suçluyor. Avustralya Polisi, 2012 ve 2013 yıllarında Melbourne kentinde Sam Gor karteline karşı düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 9 milyon Avustralya doları (5,7 milyon euro) değerinde nakit ve mülke el koymuştu. Bu operasyonlardan sekiz yıl sonra Tse Chi Lop'un yakalanması, Avustralya'da soruşturmayı yürüten birimlerin çok önemli bir başarısı olarak kabul ediliyor.

UNODC uzmanlarının tahminlerine göre Güneydoğu Asya kökenli suç örgütleri yılda 60 milyar dolar (yaklaşık 50 milyar euro) hacminde yasa dışı faaliyette bulunuyor. Metamfetamin temelli uyuşturucuların başta Myanmar'ın doğusundaki Shan eyaleti olmak üzere Asya'nın bu bölgesinde üretildiği ve bu üretim için gerekli olan kimyasal maddelerin kaçak yollardan büyük oranda Çin'den temin edildiği üzerinde duruluyor.

AFP / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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