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Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın kardeşi Aydın Çetinkaya yakalandı

18.05.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve Edirne'de düzenlenen operasyonlarda,14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan çete liderinin, uyuşturucu baronu olarak tanınan Urfi Çetinkaya’nın kardeşi Aydın Çetinkaya'nın olduğu ortaya çıktı. Çetinkaya’nın yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığı belirtildi.

İstanbul'da ekipler, 774 parça kapsül halinde 4 kilo 862 gram esrarı kadın kuryelere yutturarak Türkiye’ye getiren şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda kapsamında aralarında çete liderinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Yakalanan çete liderinin uyuşturucu baronu olarak tanınan Urfi Çetinkaya’nın kardeşi Aydın Çetinkaya'nın olduğu ortaya çıktı.

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774 KAPSÜL İÇERİSİNDE 4 KİLODAN FAZLA ESRAR

İstanbul Havalimanı’ndan farklı tarihlerde ülkeye giriş yapacak olan Fas uyruklu 4 kadının, uyuşturucu taşıyacağı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti. Kadınlar 3 farklı tarihte havalimanından giriş yapacakları sırada gözaltına aldı. Yapılan muayenelerde kadınların midesinden 774 parça kapsül içerisinde 4 kilo 862 gram toz esrar ele geçirildi. Ekipler, kadınları ve onlara yardım eden toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken ekipler, konuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

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Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya

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UYUŞTURUCU BARONUNUN KARDEŞİ YAKALANDI

Narkotik polisleri, olayın ardından yaklaşık 8 ay boyunca teknik ve fiziki takiplerine devam etti. Yapılan çalışmaların sonunda geçen pazartesi günü, uyuşturucu şebekesinin üyelerine ait İstanbul ve Edirne’de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çete lideri Aydın Çetinkaya, yardımcısı ve oğlu Ceyhan Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Çete liderinin firari olarak aranan ve uyuşturucu baronu olarak tanınan Urfi Çetinkaya’nın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Çetinkaya’nın yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığı belirtildi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken çete lideri Aydın Çetinkaya ve yardımcısı Ceyhan Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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URFİ ÇETİNKAYA KİMDİR?

Uyuşturucu kaçakçılığı ile tanınan Urfi Çetinkaya, 12 Eylül 1980 darbesinde "arananlar" listesindeydi. Darbenin ardından tutuklanan Çetinkaya farklı yıllarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında da adı anılan ilk isimlerden biri oldu.

Kaynak: DHA

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