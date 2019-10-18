Uyuşturucu baronunun oğlu yakalandı, ülke savaş alanına döndü

Meksika’da ‘El Chapo’ lakaplı uyuşturucu baronunun oğlunun yakalanması üzerine kartel üyeleri ülkeyi savaş alanına çevirdi.

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde ‘El Chapo’ lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio’nun polis tarafından yakalanması üzerine ülke karıştı. Kartel üyeleri, Ovidio Guzman’ın serbest bırakılması için sokakları savaş alanına çevirdi. Çatışma çıkması ve yaralananlar olması üzerine geri çekilen polis, Ovidio’yu serbest bıraktı. Güvenlik Bakanı Alfonso Durazo, toplumun refahını ve sükunetini korumak amacıyla böyle bir kararın alındığını duyurdu.

‘El Chapo’ ailesinin avukatı Jose Luis Gonzalez Meza, Ovidio’nun serbest bırakıldığını açıkladı.

ABD’de hapishanede bulunan El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman’ın uluslararası uyuşturucu karteli Sinaloa’nın lideri konumunda olduğu belirtiliyor.

