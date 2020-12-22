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Uyuşturucu baskınında kokaini tuvalete dökerken yakalandılar

22.12.2020 09:30 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta polis ekiplerinin çalışması sonucu, uyuşturucu madde işleme işi yapan 4 kişilik çete gözaltına alındı.

Esenyurt’ta polis ekiplerinin çalışması sonucu, uyuşturucu madde işleme işi yapan 4 kişilik çete gözaltına alındı. Operasyon sırasında bir kişi, yüklü miktarda kokaini tuvalete dökerken yakalandı. “Abi biz bir şey yapmadık” diye kendini savunan şüpheliler evden çıkan 2 adet silahın ise ise oyuncak olduğunu savundu.
Esenyurt Akşemsettin Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbarlar üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliğine bağlı narkotik polisleri 4 kişiyi takibe aldı. Çalışmalar sonucunda belirlenen adrese baskın yapan ekipler evde bulunan şahısları gözaltına aldı. Operasyon sırasında kapıda polisleri fark eden bir zanlı ise paketlenmiş kokain maddesini tuvalete dökmeye çalıştı. Evde bulunan 4 kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, kokain, uyuşturucu işlemede kullanılan mekanizma ve 5 litre amonyak ele geçirdi. “Abi biz bir şey yapmadık” diye kendini savunan şüpheliler evden çıkan 2 adet silahın ise oyuncak olduğunu iddia etti.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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