HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu bir aileyi daha parçaladı! Dumandan etkilenen baba ve 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti...

Uyuşturucu bir aileyi daha parçaladı! Dumandan etkilenen baba ve 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti...

16.10.2022 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. İbrahim K. isimli şahıs, evde düzenek kurarak uyuşturucu kullandı. İbrahim K.'nın kullandığı uyuşturucunun dumanı 4 yaşındaki kızını ve eşini de etkiledi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, İbrahim K. ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu bir aileyi daha parçaladı! Dumandan etkilenen baba ve 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti...

Olay, gece saatlerinde, Emek Mahallesi Çimen Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre İbrahim K., evde düzenek kurarak uyuşturucu kullandı. Eşi Songül K. ile kızı E.M.K. ise uyuşturucunun dumanından etkilendi. Eve gelen yakınları, çaldıkları kapının açılmaması üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin kapısını çilingirle açtırdıktan sonra sağlık ekipleriyle birlikte eve girdi.

qq

Sağlık ekibi, salonda hareketsiz yatan İbrahim K. ve kızı E.M.K.'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Anne Songül K. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Songül K., buradaki müdahalesinin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.

ww

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çiftin diğer çocuklarının ise bir akrabalarında kaldığı öğrenildi. Polis ekipleri evde incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Mermer ocağının talebi mahalleliyi isyan ettirdi! CİMER'e şikayet ettiler...Mermer ocağının talebi mahalleliyi isyan ettirdi! CİMER'e şikayet ettiler...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars Baraj Gölü yeşil renge büründü! Vatandaşlar tedirgin... Kars Baraj Gölü yeşil renge büründü! Vatandaşlar tedirgin...
SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli olduSON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu
Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu baba kız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Billur Kalkavan'dan acı haber

Billur Kalkavan'dan acı haber

Yer Şırnak… İngiltere ‘gitmeyin’ uyarısı yapmıştı! Binlerce kişi akın etti

Yer Şırnak… İngiltere ‘gitmeyin’ uyarısı yapmıştı! Binlerce kişi akın etti

SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu

SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu

Bartın'daki maden patlamasında yaralıların son durumu açıklandı

Bartın'daki maden patlamasında yaralıların son durumu açıklandı

Maça damgasını vurdu! 'İki yıldır böyle bir şey olmadı!'

Maça damgasını vurdu! 'İki yıldır böyle bir şey olmadı!'

Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!

Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!

İlginizi Çekebilir

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bir ay boyunca her gün yerseniz vücudunuza ne olur?

Bir ay boyunca her gün yerseniz vücudunuza ne olur?

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.