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Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 12:36 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, polis tarafından otomobilde yapılan aramada 1 kilo esrar ve 200 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin narkotik köpeğinin bulamaması için uyuşturucuyu sarımsakların arasına gizledikleri belirtildi.

Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmanın ardından, şüphelilerin bulunduğu otomobil kent girişinde durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, sarımsakların arasına gizlenmiş 1 kilo esrar ve 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucunun narkotik köpeği tarafından bulunamaması için sarımsakların arasına gizlendiği belirtildi. Polis, otomobilde bulunan T.K. ve U.K.'yi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak narkotik uyuşturucu

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