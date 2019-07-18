Uyuşturucu çetesi aylar süren çalışma ile çökertildi: 9 tutuklama

Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan bir çeteye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında süren 6 aylık takip sonucunda, İstanbul’a İran plakalı bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler tarafından takibe alınan araca 17 Ocak tarihinde operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda durdurulan araçta yapılan aramada zulalanmış halde 107 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5’i İran vatandaşı olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahısların 7’sinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu nakliyatı yapan çeteye yönelik, aylardır yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan çete liderinin de aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 107 kilogram eroin, 11 kilo 200 gram kokain ele geçirildi.

Kargoya verdikleri çeyiz sandığının içerisinde kokain taşımaya çalıştılar

Olayla ilgili ekipler; yürütülen soruşturma kapsamında, çetenin kargoya verdikleri çeyiz sandığının içerisinde kokain taşıdığını tespit etti. Ekipler tarafından belirlenen araca 24 Nisan tarihinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda araçta yapılan aramalarda çeyiz sandığına zulalanmış halde 11 kilo 200 gram kokain ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak kargo aracının sürücüsü ve 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kargo aracı sürücüsü emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer şahısın ise tutuklanmasına karar verildi.

Çete lideri Hakkari’de yakalandı

Olayla ilgili incelemelerini derinleştiren ekipler, kokain maddesinin yakalanmasının ardından yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu çetesinin liderinin A.K. olduğunu tespit edildi. 16 Temmuz tarihinde Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda çete lideri A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan A.K.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. çete lideri A.K.’nin tutuklanması ile operasyon kapsamında tutuklanan kişi sayısı 9’a yükseldi.



