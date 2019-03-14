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Uyuşturucu davasında 2 kişiye 8 yıl 4’er ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 12:23 | Son Güncelleme

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiası ile yargılanan 4 kişiden 2’si 8 yıl 4’er ay hapis cezası aldı.Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada başka suçtan tutuklu sanık Önder K.

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiası ile yargılanan 4 kişiden 2’si 8 yıl 4’er ay hapis cezası aldı.
Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada başka suçtan tutuklu sanık Önder K. (27) ve tutuksuz olarak yargılanan Osman D. (58), Sinan A. (37) ve Filiz Y.(35) ile avukatlar hazır bulundu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan Osman D. ve Sinan A.’nın ‘uyuşturucu ve uyarıcı imal ve ticareti yapmak’ suçunu işledikleri gerekçesiyle 8 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırırken,diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

Olay
Edinilen bilgilere göre olay, 2015 yılında gerçekleşti. Yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri Önder K., Filiz Y., Osman D. ve Sinan A.’yı takip etmeye başladı. Ardından yapılan eş zamanlı operasyonda sanıklar ikametlerinde uyuşturucu madde ile yakalandı. Gözaltına alınan sanıklar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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