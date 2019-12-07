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Uyuşturucu dolu meyve suyu kutusuyla yakalanan kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 20:17 | Son Güncelleme

FATİH'te güven timlerince şüphe üzerine durdurulan kişinin elindeki meyve suyu kutusunda satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te güven timlerince şüphe üzerine durdurulan kişinin elindeki meyve suyu kutusunda satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güven Timleri, 14 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Fatih, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde şüphelendikleri Emrah Ö.(30) adlı kişiyi durdurdu. Emrah Ö.'nün üzerinde arama yapan ekipler, elindeki meyve suyu kutusu içerisinde satışa hazır halde 15 kâğıt paket eroin ve 15 kağıt paket metamfetamin uyuşturucu ele geçirdiler. Şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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