Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişiye gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin yol uygulamasında durdurup, aramada yaptığı otomobilde 42 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulamasında içinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 3 parça halinde 42 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan A.M. (35), İ.K. (38) ve U.K. (29) gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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