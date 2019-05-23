Uyuşturucu etkisinde kullandığı araçla 28 yaşındaki polisin ölümüne neden olmuştu

İzmir’de uyuşturucu etkisinde kullandığı aracıyla kontrol noktasında görev yapan 28 yaşındaki polis memuru Buket Keleş’e çarparak ölümüne neden olan Sedat A.’nın yargılandığı davada, genç polis memurunun ailesi, sanık için en ağır cezayı istedi.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucu etkisinde kullandığı minibüsüyle kontrol noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş’e (28) çarparak ölümüne neden olan Sedat A.’nın (28) yargılanmasına başlandı. İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Sedat A. katılmazken, polis memurunun babası Hamdi Keleş, annesi Güler Keleş, meslektaşları ve ailenin avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, Buket Keleş’in mesai arkadaşlarından polis memuru S.A., sanığın araçtan indiğinde uyuşturucunun etkisinde olduğunu gözlemlediğini söyleyerek, “Olay günü kapama noktasında görev yaparken, bir ses duydum ve arkama dönüp baktığımda Buket’e aracın çarptığını gördüm. Sürücü araçtan indiğinde uyuşturucunun etkisindeydi. ‘Selektör yaptım ama çekilmedi’ diye söyledi. Sonra ambulans çağırdık” dedi.

Keleş’le aynı noktada görev yapan polis memuru Z.E. ise sanığın çok süratli olduğunu iddia ederek, “O noktada görev yaparken, sanık hızlı bir şekilde gelerek arkadaşımıza çarptı. Sanık arkadaşımızı gördüğünü söyledi ancak buna rağmen durmak için herhangi bir çaba göstermedi. Gözlerinde kızarlık vardı ve ayakta durmakta zorlanıyordu” diye konuştu.

Davaya katılma talebinde bulunan polis memurunun babası Hamdi Keleş ve annesi Güler Keleş, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Hakim, soruşturma aşamasındaki ifadesinde madde kullanmadığını iddia eden ancak kan ve idrar tahlilinde uyuşturucuya rastlanan sanığın kaza anında uyuşturucunun etkisinde olup olmadığı ve uyuşturucuyu ne zaman kullandığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığından rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.