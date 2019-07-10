Uyuşturucu evi Fırtına’ya yakalandı

Bursa merkez ve Karacabey ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 satıcı kıskıvrak yakalandı. Sabaha karşı yapılan baskında şahısların kaldıkları evde bir kişiyi nöbetçi olarak bekletmesi dikkat çekerken polis ve narkotik köpeği Fırtına tarafından aranan evin her köşesinden uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa ve Karacabey ilçesinde bazı kişilerin organize olarak uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şahısları takibe aldı. Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube ve Çevik Kuvvet ekiplerinden oluşan operasyon ekipleri sabaha karşı Bursa ve Karacabey’de şahısların kaldıkları belirlenen ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın yaptı. Karacabey ilçesinde zanlıların kaldığı evde bir kişinin nöbet tutması dikkat çekti. Polisleri karşısında gören zanlılardan bazıları evlerin camlarından atlayıp kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Uyurken örttükleri battaniye altından uyuşturucu çıktı

Bir kısmı sabah çok erken saatte yapılan şok baskında yakalanan 6 zanlı etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Şahısların emniyete götürülmesinin ardından evlerde narkotik köpeği ile birlikte arama yapıldı. Şüphelilerin yattıkları yerde üzerilerine örttükleri battaniye altlarından bile uyuşturucu çıktı. Narkotik köpeği ’Fırtına’ her odasında uyuşturucu saklanan evi didik didik etti. Başarılı narkotikköpek evin çatı kısmına gizlenen uyuşturucu madde dolu çıkıyı eliyle koymuş gibi buldu. Fırtına yatak altına özellikle zanlıların uyurken örttükleri battaniye altına gizlenen uyuşturucu maddeyi de tespit ederek ele geçirilmesini sağladı.

Öte yandan zanlıların iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 100 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen bin 90 tl para ele geçirildi.

6 şüphelinin ifadelerinin tamamlanmasının ardından ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ şuçundan Karacabey’de adliyeye çıkarılacakları belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.



