HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu hapla yakalanan 17 yaşındaki genç gözaltına alındı

Uyuşturucu hapla yakalanan 17 yaşındaki genç gözaltına alındı

29.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da jandarma ekiplerinin takibi sonunu evinde uyuşturucu hap ele geçen 17 yaşındaki genç gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Ataköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucu hapla yakalanan 17 yaşındaki genç gözaltına alındı

Samsun’da jandarma ekiplerinin takibi sonunu evinde uyuşturucu hap ele geçen 17 yaşındaki genç gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Ataköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım Jandarma Motosikletli Asayiş Timi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edilen 17 yaşındaki A.E.A.’nın ikametinde yaptıkları aramada 252 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili A.E.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen A.E.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek, Çocuk Savcısına ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
Kritik MGK yarın toplanıyorKritik MGK yarın toplanıyor
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

PKK itirafçısının mektubu 27 yıllık gizemi çözdü

PKK itirafçısının mektubu 27 yıllık gizemi çözdü

Ekrem İmamoğlu'ndan Osman Nuri Kabaktepe'ye ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili isme dikkat çeken ziyaret

Kandil operasyonuyla ilgili dikkat çeken detay! Mete Yarar canlı yayında 'Söyleyeceğim çok önemli' diyerek duyurdu

Kandil operasyonuyla ilgili dikkat çeken detay!

MGK yarın toplanacak

Kritik MGK yarın toplanıyor

İSG geç başvuru tarihi ne zaman? İşte 2021 İSG geç başvuru ücreti

İSG geç başvuru ücreti!

Engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı

Engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.