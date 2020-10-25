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Uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 13:19 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 345 adet uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım Fevziçakmak Mahallesi’nde müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edilen E.G.

Uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi adliyede

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 345 adet uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım Fevziçakmak Mahallesi’nde müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edilen E.G. ve O.G. isimli şahıslara ait adreste aramada yaptı. Yapılan aramada 2 bin 345 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili O.G. ve E.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ile bağlantısı tespit edilen B.E. de gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi adliyede

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