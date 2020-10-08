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Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 19:53 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini edindikleri A.Ç. isimli şahsı 21 adet sentetik ecza hap ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 392 adet daha sentetik ecza hap ele geçirildi. A.Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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