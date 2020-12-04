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Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

04.12.2020 16:02 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da ’uyuşturucu hap sattığı’ gerekçesiyle gözaltına zanlı, mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da ’uyuşturucu hap sattığı’ gerekçesiyle gözaltına zanlı, mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi aldıkları E.G. isimli şahısla ilgili yaptıkları takip ve çalışmalarda, şüpheli şahıs ile teması görülen 1 şahıstan 7 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayın devamında E.G.’nin ikametinde yapılan aramada 35 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 255 TL para elde edildi.
Gözaltına alınan E.G. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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