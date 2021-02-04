Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan bir şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi bulunan E.A.’yı (25) takibe alıp yakaladı. Jandarma, E.A. ile birlikte 97 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan E.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

