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Uyuşturucu haplar toprağa gömülü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 13:59 | Son Güncelleme

Hatay'da düzenlenen operasyonda su bidonlarına konularak toprağa gömülmüş 313 bin 740 uyuşturucu hap ele geçirildi - Gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheliden ikisi tutuklandı

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü vaziyette 313 bin 740 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma sonunda Antakya ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde bir çiftlikte uyuşturucu bulunduğunu tespit edildi.

Ekiplerin narkotik dedektör köpeği "Rüzgar"ı da kullanarak çiftliğe düzenlediği operasyonda bidonlara konularak toprağa gömülmüş halde 313 bin 740 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, sahte 375 adet 100 dolar, bir ruhsatsız tabanca, iki şarjör ve 38 fişeğin yanı sıra çiftlik içerisindeki ikamette de yapılan aramada bir hassas terazi ve naylon paketleme makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden ikisi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay operasyon uyuşturucu

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