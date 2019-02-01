HABER

Uyuşturucu hapların fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen U.Ş. (25), uyuşturucu hapların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca yakalandı.

Uyuşturucu hapların fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca yakalandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen U.Ş. (25), uyuşturucu hapların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca yakalandı. Gözaltına alınan U.Ş. ve bağlantılı olduğu 2 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada gençlerin uyuşturucuya karşı özendirilmelerinin önüne geçilmesi için çalışma başlattı. Kurulan 'sanal devriye' ekibi, U.Ş.'nin sosyal medya hesabından 'anlayana' yazarak uyuşturucu hapların bulunduğu fotoğrafı paylaştığı tespit edildi. İnağzı Mahallesi'nde yaşadığı belirlenen U.Ş., gözaltına alındı. U.Ş.'nin alınan ifadesinin ardından genişletilen soruşturma kapsamında U.A. ve D.A. da gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
241 parça tarihi eseri satmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı241 parça tarihi eseri satmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı
Otomobilde esrarla yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildiOtomobilde esrarla yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.