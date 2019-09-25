Uyuşturucu haplarla yakalanan genç adliyeye sevk edildi

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda uyuşturucu hap sattığı sırada yakalanan Y.K. (22), adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kent merkezinde uyuşturucu hap satıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Yapılan operasyonda Y.K. (22) isimli şahıs, uyuşturucu hap sattığı sırada suçüstü yakalandı. Y.K.’nin üzerinde yapılan aramada 6 adet ecstasy hap ele geçirildi. Y.K.’den para karşılığı uyuşturucu alan şahsın üzerinde ise 4 adet ecstasy hap bulundu.

İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Y.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

