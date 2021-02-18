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Uyuşturucu haplarla yakalanan genç kadına adli kontrol

18.02.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu haplarla yakalanan genç kadına adli kontrol

Samsun’da satışa hazır uyuşturucu haplarla yakalanan 25 yaşındaki bir kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da satışa hazır uyuşturucu haplarla yakalanan 25 yaşındaki bir kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle 25 yaşındaki H.Ç.S.’yi takibe aldı. H.Ç.S.’nin ikametine operasyon düzenleyen narkotik polisi 74 adet extacy uyuşturucu hap ve bin 806 adet sentetik ecza ele geçirdi.
Gözaltına alınan genç kadın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.Ç.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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