Uyuşturucu için cami musluğu çalmışlar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da uyuşturucu madde almak için 10 caminin musluklarını çaldığı iddia edilen Adem D. ile Hüseyin Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde son zamanlarda camilerden özellikle musluk hırsızlığının artması üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kullandığı motosikleti tespit eden polis, zanlıların hırsızlık suçundan aranan Adem D. ile Hüseyin Ö. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, 2 şüpheliyi yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin 10 camiden çaldıkları muslukları, uyuşturucu madde almak için bir hurdacıya sattıkları belirtildi.

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