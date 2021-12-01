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Uyuşturucu için kendini kilitleyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı! Feryadı yürek dağladı

01.12.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 31 yaşındaki şahıs, madde kullanmak için kapıyı kilitledi. Durumu fark eden aile, kapıyı kırarak içeri girdi. Ancak oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar. Evladını uyuşturucuya kurban veren annen, “Kurtaramadım oğlum” diye feryat etti. Yürek burkan olay sonrası hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Uyuşturucu için kendini kilitleyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı! Feryadı yürek dağladı

Olay, Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ailesi ile birlikte yaşayan 31 yaşındaki Muharrem Akgül, madde kullanmak için kendisini odaya kilitledi. Aradan geçen süre zarfında kapıyı çalan ailesi, ses gelmeyince panik oldu. Soruları yanıtsız kalan aile üyeleri, kapıyı kırınca Akgül'ü hareketsiz şekilde kanepede yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Akgül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Akgül’ün hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi ağıtlar yakarken annesinin, “Oğlum kurtaramadım oğlum” ağıtları yürekleri burktu. Olay yeri İnceleme ekipleri evde çalışmalarını gerçekleştirirken, savcının incelemelerinin ardından Akgül’ün cansız bedeni morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ailesi tarafından kanepede ölü bulunan Muharrem Akgül’ün yüksek dozda uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Denizli
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