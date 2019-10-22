Uyuşturucu iğneyle vurulan köpeğin kalp krizinden öldüğü iddiası

Köpeğini 4 Ekim Cuma günü Sarısu Mahallesi 137 Sokak üzerindeki evinin bahçesine çıkaran Ayşegül Çimenli, Osho'nun yoldan geçen bir dişi köpeğin peşinden gittiğini gördü. Çimenli, sokak köpeğinin kendisine bir şey yapabileceği düşüncesiyle Konyaaltı Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Aynı sokak üzerindeki bir başka sitenin bahçesine giren iki köpeği gören G.K. adlı kadın, Konyaaltı Belediyesi'ne ihbarda bulunarak köpeklerin siteden çıkarılmasını istedi. Kısa sürede siteye gelen görevliler, uyuşturucu iğne vurdukları köpekleri barınağa ait araca yüklemek isterken Ayşegül Çimenli köpeğinin kimlikli olduğunu ve kendisine verilmesini istedi. Ancak görevliler köpeği barınağa götüreceklerini, kısırlaştırma işleminin ardından kendisine teslim edileceğini söyledi.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Ayşegül Çimenli, iki yıl önce Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağına giderek bir sokak köpeği sahiplenmek istedi. Barınakta dünyaya gelen yavru köpeği gören Çimenli, bu köpeği sahiplenmek istediğini belirterek teslim aldı. Aşılarını yaptırıp bir de kimlik çıkarttığı köpeğe 'Osho' adını veren Çimenli, hayvanı 2 yıl boyunca besledi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da emekli Ayşegül Çimenli (50), köpeğinin şikayet üzerine gelen belediye görevlilerince hayvan barınağına götürülürken uyuşturucu iğne nedeniyle kalp krizi geçirip öldüğünü öne sürdü. Çimenli, "Cesedi bir bidon içerisindeydi. O bidona girmesi için bütün kemiklerinin kırılması lazım" dedi.

UYUŞTURUCUDAN KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ İDDİASI

Çimenli ertesi gün gittiği hayvan barınağında tüm çabalarına rağmen köpeğinin kendisine gösterilmediğini öne sürdü. Köpeğinin barınağa götürülmesinin 3'üncü gününde yeniden gittiği barınakta bir görevlinin kendisine 'Köpeğiniz uyuşturucu iğneden sonra kalp krizi geçirip öldü' diye bilgi vermesi üzerine Çimenli büyük üzüntü yaşadı. Köpeğini görmek istediğini belirten Ayşegül Çimenli'ye yine iddiaya göre bir plastik bidon içerisindeki hayvanın ölüsü gösterildi.

Köpeğine "Oğlum" diyecek kadar yakınlık duyduğunu belirten Ayşegül Çimenli, “Köpeğimin uyuşturucu iğne nedeniyle kalp krizi geçirdiğini söylediler. Köpeğimin cesedini görmek istedim. Bana bir bidon içerisinde getirdiler. O bidona o köpeğin girebilmesi için bütün kemiklerinin kırılmış olması lazım. Cesedini gömmek ve otopsi yaptırmak istedim, vermediler. Ankara'ya otopsi için göndereceklerini söylediler. Köpeğim zorla elimden alındı, gasbedildi. Hayvanlar, kanunda sahibinin malı olarak kabul edilir" dedi. Fatih Polis Merkezi'ne giderek şikayet dilekçesi veren Çimenli, olayı yargıya taşıyacağını sözlerine ekledi.

Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Mutlu Karacaoğlu, konunun savcılığa sevk edildiğini, soruşturmanın olumlu ya da olumsuz etkilenmemesi adına açıklama yapmak istemediğini söyledi.

