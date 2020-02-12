HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Uyuşturucu ihbarcısı' ikramiyelerine yeni düzenleme

'Uyuşturucu ihbarcısı' ikramiyelerine yeni düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 08:05 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ihbarcılara ödenecek ikramiye tutarları yeniden belirlendi. Kabul edilen iddianame başına, örgütlü suçlarda 500 bin, bireysel suçlarda ise 2 bin 400 veya bin 600 lira ikramiye ödenecek.

'Uyuşturucu ihbarcısı' ikramiyelerine yeni düzenleme

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla, uyuşturucu ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ihbarcıya ödenecek ikramiye tutarları yeniden belirlendi. Kararla, ödenecek ikramiyeler örgütlü suçlar ve bireysel suçlar olarak ikiye ayrıldı. Buna göre, 1 kilogram eroin ve kokainin sahipli yakalamadaki sabit ikramiye rakamı 60 bin, sahipsiz yakalamadaki sabit ikramiye rakamı 12 bin lira olarak belirlendi. Baz morfinde, sahipli yakalamalarda kilogram başına 36 bin, sahipsiz yakalamalarda 7 bin 200 lira ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. Bu ikramiye rakamları, kilogram başına esrarda 15 bin ve 3 bin, afyonda 5 bin ve bin, khatta 15 bin ve 3 bin, Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamına alınmış sentetiklerde 120 bin ve 24 bin, kanun kapsamında yer alan diğer maddelerde 5 bin ve bin lira oldu. Kenevir bitkisinde ise 10 metrekare başına sahipli yakalamalarda 150, sahipsiz yakalamalarda 30 lira verilecek.

KABUL EDİLEN İDDİANAME BAŞINA 500 BİN LİRA İKRAMİYE

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin örgütlü suçlarda, kabul edilen her bir iddianame başına 500 bin lira ikramiye verilecek. Ödenecek ikramiyelerde uygulanacak birim miktar üst sınırı; eroin ve kokainde 8, baz morfinde 14, esrarda 32, afyonda 96, Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamına alınmış sentetiklerde 4 kilogram, kenevirde ise 32 bin metrekare olarak belirtildi. Saflık oranı yetkili laboratuvarlar tarafından belirlenemeyen sentetik uyuşturucular ile üretimi resmi izne veya satışı reçeteye bağlı uyuşturucu veya uyarıcı etki doğuran sentetiklerde, üst sınır belirlenmeksizin tüm miktarlar ikramiye kapsamına alındı.

Bireysel suçlarda kabul edilen her bir iddianame başına ise 2 bin 400 veya bin 600 lira ikramiye ödenecek. Buna göre, 50 gram eroin ve kokain, 200 gram esrar, 600 gram afyon, 25 gram sentetik uyuşturucu için 2 bin 400 lira, saflık oranı yetkili laboratuvarlar tarafından belirlenemeyen sentetikler ile üretimi resmi makamların iznine veya satışı reçeteye bağlı sentetiklerde üst sınır belirlemeksizin tüm miktarlara bin 600 lira ikramiye verilecek.

Kararın yürürlüğe girmesiyle, 30 Haziran 2014 tarihli 2014/6544 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı. Kararın yayımlanmasından önceki yakalamalara ilişkin ikramiye ödemeleri, kaldırılan Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre yapılacak.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
PARTNER Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu! Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu!
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemiFatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu ikramiye

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Vücudunda yanık ve kesik izleri...

9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Vücudunda yanık ve kesik izleri...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Korkunç kaza! AK Partili 3 isim yaralandı

Korkunç kaza! AK Partili 3 isim yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gürcistan yolunda kilometrelerce TIR kuyruğu

Gürcistan yolunda kilometrelerce TIR kuyruğu

Türk ve Alman polisinden ortak operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Türk ve Alman polisinden ortak operasyon

Şırnak İdil Devlet Hastanesi'nde yangın

Hastanede korkutan yangın

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi: Hiçbir insan hak etmez

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

12 Şubat hangi ilde okullar tatil edildi? (Kar tatili olan iller)

Bir ilde eğitime kar engeli

İstanbul'da 135 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da 135 düzensiz göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.