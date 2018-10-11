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Uyuşturucu ile mücadele derneği binasına hırsız girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 13:53 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de  uyuşturucuyla mücadele amacıyla faaliyet gösteren 'HİMAYE Madde Bağımlılarını ve Aile Koruma Derneği'nin hizmet binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kapı kilidi kesilerek girildi.

Uyuşturucu ile mücadele derneği binasına hırsız girdi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de uyuşturucuyla mücadele amacıyla faaliyet gösteren 'HİMAYE Madde Bağımlılarını ve Aile Koruma Derneği'nin hizmet binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kapı kilidi kesilerek girildi. Dernek binasından bilgisayar monitörü çalınırken, aynı zamanda kapı, dolap ve masalara zarar verildi.
Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Mimar Sinan Parkı içerisinde faaliyet gösteren derneğin Genel Başkanı Hülya Turhan, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurarak, "Dernek binamıza yapılan saldırıyı kınıyorum. Demek ki birilerinin yarasına bastık. Emniyetimizin titiz çalışması ile yakalanacağını biliyoruz" dedi.
Saldırı ile ilgili bilgi veren Turhan, dün dernek binasına gittiklerinde kapıdaki kilidin kesildiğini gördüklerini belirterek, "Kapıdaki kilit kesici aletle kesilmiş ve içeri girilmiş. İçerde sadece bilgisayarımızın monitörünü alıp gitmişler. Diğer elektronik eşyalar duruyor. Bunun yanında kapılara, masalara zarar vermişler. Mutfak dolaplarımıza zarar vermişler. Bir şeyler aramışlar. Gerçekten ilginç bir hırsızlık olayı. Olay sonrası polise haber verdik ve şikayetçi olduk. Konuyla ilgili olarak polis ekipleri incelemelerini yaptı. İnşallah kısa zamanda bunu yapanlar ortaya çıkacaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucu ile mücadele derneği binasına hırsız girdiUyuşturucu ile mücadele derneği binasına hırsız girdiUyuşturucu ile mücadele derneği binasına hırsız girdiUyuşturucu ile mücadele derneği binasına hırsız girdi

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