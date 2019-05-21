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Uyuşturucu ile yakalanan çifte 9'ar yıl hapis cezası verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 13:43 | Son Güncelleme

BOLU'da, 6 kilo 170 gram esrar ile yakalanan çift, 9'ar yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ile yakalanan çifte 9'ar yıl hapis cezası verildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 6 kilo 170 gram esrar ile yakalanan çift, 9'ar yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl Haziran ayında polis tarafından TEM yolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada 6 kilo 170 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan Cemal Yürür (36) ile dini nikahlı eşi Deniz K.(26) gözaltına alındı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan çift hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı. Yargılama sırasında Deniz K. tahliye edildi.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Cemal Yürür ve tutuksuz sanık Deniz K. ile avukatları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, pişman olduklarını belirterek, beraatlarini talep etti. Mahkeme, uyuşturucu madde ticareti yapma suçunun sabit olduğunu belirterek 2 sanığı da 9'ar yıl 2'şer ay hapis cezası ile 1000 gün adli para cezasına çarptırdı.
Tutuklu sanık Cemal Yürür, hükümle birlikte yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirilerek tahliye edildi.

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Uyuşturucu ile yakalanan çifte 9'ar yıl hapis cezası verildi

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