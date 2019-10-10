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Uyuşturucu ile yakalanan emniyet müdürü beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 22:11 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan emniyet müdürünün yargılandığı dava bugün görüldü.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan emniyet müdürünün yargılandığı dava bugün görüldü. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla yargılanan emniyet müdürü ve yanındaki kişinin beraatine hükmedildi.
Akhisar ilçesinde 9 Haziran günü yol kontrolü yapan polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 09 JC 983 plakalı araçta narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramalarda 1985,5 gram skunk maddesi ve 10 adet reçete ile satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan Lyrica hap ele geçirildi. Araçta bulunan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Z.Ç. ile yanındaki N.B.T. gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beraat kararı çıktı
Bugün Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Z.Ç. ve N.B.T. ile avukatları katıldı. Bir önceki duruşmada savcının sunduğu mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık N.B.T, 15 yaşından beri uyuşturucu madde kullandığını belirterek, operasyon günü araçta bulunan uyuşturucuyu satmak için değil kullanmak için yanında taşıdığını iddia edip, "Ucuz bulduğum için yüklü miktarda aldım, daha sonra sağda solda aramayayım diye yüklü miktarda aldım" dedi.
Avukatı Enes Doğrul da müvekkilinin uyuşturucu ticareti yaptığına dair somut delil bulunmadığını ifade ederek, beraatini talep etti.
Sanık Z.Ç. ise bir polis memuru olarak uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla hakim karşısında olmaktan büyük utanç duyduğunu anlatarak, "Bu utanç bana yetti, hayatımın en büyük dersi oldu. Kesinlikle satmak gibi bir maksadım yoktu" diye konuştu.
Avukatı Ercan Dönmez ise operasyonda ele geçen uyuşturucu miktarının yasalarda belirtilen kullanım sınırı içerisinde olduğunu öne sürerek, operasyonun ardından sanıklardan alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu etken maddesi çıktığını, bunun sanıkların kullanıcı olduğunu gösterdiğini ancak, durdurulan araçta ele geçen uyuşturucunun satışına yönelik bir delil olmadığını vurguladı.
Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla yargılanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Z.Ç. ve yanındaki kişinin beraatine hükmedildi.

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