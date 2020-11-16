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  4. Uyuşturucu imalathanesine baskın: 2 İranlı tutuklandı

Uyuşturucu imalathanesine baskın: 2 İranlı tutuklandı

16.11.2020 11:45 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda, 35 kilo 400 gram metamfetamin, 3 kilo 500 gram afyon sakızı, 14 kilo sıvı kimyasal madde ele geçirildi.

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda, 35 kilo 400 gram metamfetamin, 3 kilo 500 gram afyon sakızı, 14 kilo sıvı kimyasal madde ele geçirildi. Baskınlarda İran uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Bu ilçelerde metamfetamin türü uyuşturucu maddenin çoğaltma merkezini tespit eden polis, söz konusu imalathaneleri yakın takibe aldı. Yapılan fiziki takibin ardından geçtiğimi Perşembe günü söz konusu imalathanelere yönelik peş peşe operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, depoda yapılan aramalarda 35 kilo 400 gram metamfetamin maddesi, 3 kilo 500 gram afyon sakızı ve uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda materyaller ele geçirildi.
Uyuşturucu çoğaltma imalathanesine çevrilen depoda yapılan detaylı aramalarda ise metamfetamin üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 14 kilo 800 gram likit sıvı kimyasal madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı İran uyruklu A.G. (28) ve R.Y.N. (25) adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin ardından 13 Kasım’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi. Öte yandan, polisin ele geçirdiği uyuşturucuların, söz konusu imalathanelerde çoğaltılarak yurt genelinde satışa sunulmaya hazırlanıldığı öğrenildi.

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