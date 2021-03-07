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Uyuşturucu imalathanesine çevrilen lüks rezidansa jandarma baskını

07.03.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu imalathanesine çevrilen lüks rezidansa jandarma baskını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt’ta bir rezidansa düzenlediği operasyonda 80 kilo kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt’ta bir rezidansa düzenlediği operasyonda 80 kilo kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Esenyurt ilçesinde İran uyruklu bir şahsın piyasaya uyuşturucu madde sürdüğü bilgisini aldı. Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, uyuşturucu maddelerin Esenyurt’ta lüks bir sitede oturan İran uyruklu A.B. tarafından piyasaya sürüldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, sık sık eczaneye giderek alışveriş yapan zanlının kiraladığı rezidansa operasyon düzenlendi. A.B.’nin adeta harabeye çevirdiği lüks evde jandarma ekiplerince yapılan aramada uyuşturucu madde imal etmek için oluşturulan düzenekler, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok miktarda sıvı hammadde, bu hammadde ile üretildiği tespit edilen 80 kilo metamfetamin ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu A.B., uyuşturucu madde imal ederken kendisini yaktığını itiraf etti. Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ham maddeyi çeşitli düzeneklerle işleyerek uyuşturucu madde haline getiren A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Şüpheliyle bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Uyuşturucu imalathanesine çevrilen lüks rezidansa jandarma baskını

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