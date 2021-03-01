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Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve operasyon

01.03.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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Manavgat’ta bir evin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı ihbarını alan Jandarma ekipleri, 28 Şubat Pazar günü belirtilen eve operasyon düzenledi.

Manavgat’ta bir evin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı ihbarını alan Jandarma ekipleri, 28 Şubat Pazar günü belirtilen eve operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile kenevir, hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatı, esrar öğütme aparatı ve 2 adet ateşli silah ele geçirildi. Olay ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Sarılar mahallesinde, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; bir evin uyuşturucu imalathanesi haline geldiği ihbarını alan Jandarma ekipleri, 28 Şubat Pazar günü belirtilen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 28 yaşındaki S.G’nin söz konusu evinde yapılan aramada, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 7 adet 40-50 cm uzunluğunda kenevir bitkisi, 75 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet kubar esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Olay ile ilgili şüpheli S.G., gözaltına alındı. Şüpheli S.G., bugün mevcutlu olarak Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

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