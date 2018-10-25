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UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN VİLLA BASKIN (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 12:09 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu hap üreten şüphelileri takibe aldı.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu hap üreten şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri şüphelilerin uyuşturucu hapları ürettiği villanın adresini belirleyerek operasyon kararı aldı. Polis ekipleri şüphelilerin bir otoparktan hareket ettikleri anda baskın düzenleyerek 1 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler şüphelinin uyuşturcu hap imalathanesi olarak kullandığı villaya da baskın düzenledi. Villada yapılan aramalarda uyuşturucu hap kalıpları, uyuşturucu hap hammaddesi, hap yapımında kullanılan çeşitli malzeme ve makina ele geçirildi. OPERASYON POLİS KAMERASINDA... Narkotik polislerinin uyuşturucu hap imal eden 1 şüpheliyi gözaltına alması ve villaya yapılan baskın polis kameraları tarafından görültülendi. Ekiplerin, villada yaptıkları aramalar görüntülere yansıdı. Görüntü Dökümü --------- (POLİS KAMERASI) -Polis ekiplerinin şüpheliyi gözaltına alması -Ekiplerin villada yaptığı arama -Ele geçirilen uyuşturucu hap hammaddesi -Hap imalatında kullanılan makinalar ve kalıplar -Genel ve detaylar

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