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Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen villa baskını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 09:38 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu hap üreten şüphelileri takibe aldı.

Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen villa baskını (1)

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu hap üreten şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri şüphelilerin uyuşturucu hapları ürettiği villanın adresini belirleyerek operasyon kararı aldı. Polis ekipleri şüphelilerin bir otoparktan hareket ettikleri anda baskın düzenleyerek 1 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler şüphelinin uyuşturcu hap imalathanesi olarak kullandığı villaya da baskın düzenledi. Villada yapılan aramalarda uyuşturucu hap kalıpları, uyuşturucu hap hammaddesi, hap yapımında kullanılan çeşitli malzeme ve makina ele geçirildi.

Narkotik polislerinin uyuşturucu hap imal eden 1 şüpheliyi gözaltına alması ve villaya yapılan baskın polis kameraları tarafından görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen villa baskını (1)Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen villa baskını (1)

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