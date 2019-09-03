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Uyuşturucu kaçakçıları adliye

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 15:18 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, polis ekiplerinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapan araca düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada, Doğu illerinden Eskişehir’e güzergâhı kullanarak bir aracın yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Uyuşturucu kaçakçıları adliye

Eskişehir’de, polis ekiplerinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapan araca düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada, Doğu illerinden Eskişehir’e güzergâhı kullanarak bir aracın yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Yol güvenliği alan polis ekipleri gerçekleştirdiği drone destekli operasyonda kentte girişi esnasında durduruldu. İlgili makamdan alınan arama kararıyla Narkotik dedektör köpeği Noro ile araçta yapılan aramada 44 kilogram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu kapsamında işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Uyuşturucu kaçakçıları adliye

Uyuşturucu kaçakçıları adliye

Uyuşturucu kaçakçıları adliye

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