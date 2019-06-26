Uyuşturucu kaçakçıları Türkiye'yi pas geçmeye başladı

ORHAN ONUR GEMİCİ - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, "Ülke içinde yaptığımız başarılı çalışmalar neticesinde yurt dışından batı menşeli gönderilmeye çalışılan uyuşturucuların güzergahında sapmalar gördük. Uyuşturucu kaçakçıları artık yakalamalardan dolayı ülkemizi pas geçmeye çalışıyorlar." dedi. AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, ülke genelinde polis sorumluluk bölgesi ile uluslararası alandaki uyuşturucuyla mücadele operasyonları, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yılın ilk 6 ayında da kararlılıkla devam etti. Narkotik polislerince, 1 Ocak-20 Haziran tarihlerinde yurt genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 ton 836 kilogram esrar, 10 ton 883 kilogram scanc, 9 ton 296 kilogram eroin, 1 ton 82 kilogram kokain, 145 kilogram sentetik kannabinoid ve hammaddesi, 312 kilogram metamfetamin, 6 milyon 860 bin adet captagon hap ve 4 milyon 935 bin adet ecstasy hap ele geçirildi. - Uyuşturucuyla uluslararası alanda da amansız mücadele

Türk narkotik birimleri, yurt genelinde yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını ülkelerle yaptığı ikili iş birliği anlaşmaları kapsamında uluslararası arenada gerçekleştiriyor. Türk narkotiği, bu kapsamda yılın ilk 6 ayında yabancı meslektaşlarıyla iş birliği içerisinde 5 büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı. Yunanistan, Almanya, Ukrayna, İtalya ve İspanya narkotik birimlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, 17,5 ton uyuşturucu madde ile 4,5 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işledikleri gerekçesiyle çok sayıda kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Başarılı operasyonlarda, narkotik polislerinin en büyük destekçisi dedektör narkotik köpekleri oldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Merkezi'nde idarecisiyle eğitim aldıktan sonra göreve çıkan dedektör köpekler, geçen yıl ülke genelinde 26 ton 309 kilogram uyuşturucu madde ile 12 milyon 171 bin adet uyuşturucu hapı buldu.

- "Narkotik dairenin kurulmasıyla mücadelede başarı arttı" AA muhabirine uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2015'te kurulan Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının 81 il emniyet müdürlüklerindeki yapılanmasını tamamlamasıyla uyuşturucuyla mücadelede başarının arttığını ifade etti. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yabancı ülkelerle ciddi iş birliği yaptıklarını anlatan Yılmaz, uyuşturucu sorununa karşı sokak bazlı çalışmalar da yürüttüklerini belirtti. Yılmaz, "Ülke içinde yaptığımız başarılı çalışmalar neticesinde yurt dışından batı menşeli gönderilmeye çalışılan uyuşturucuların güzergahında sapmalar gördük. Ülkemizin transit pozisyonu çok fazla değişmiyor ama aynı zamanda hedef bir ülkeyiz. Bu kapsamda uyuşturucu kaçakçıları artık yakalamalardan dolayı ülkemizi pas geçmeye çalışıyorlar." diye konuştu. - Polislerin en büyük yardımcısı: dedektör köpekler Operasyonlarda personelin en büyük yardımcısı olan görev köpeklerine ilişkin bilgi veren Yılmaz, Daireye bağlı Köpek Eğitim Merkezi'nde 10 farklı branşta eğitim verildiğini kaydetti. Yılmaz, "Türkiye genelinde görev yapan narkotik köpeklerimiz, 2018 yılında yakalanan uyuşturucu maddenin yüzde 43'ünün, uyuşturucu hapın da yüzde 40'ının bulunmasına katkı sağlamıştır. Yürüttüğümüz mücadelede narkotik köpekleri çok ciddi yer tutmaktadır." dedi.

Kendi yetiştirdikleri dedektör köpeklerin yanı sıra vatandaşlardan hibe yoluyla da köpek temin ettiklerini belirten Yılmaz, köpeklerini hibe etmek isteyenlerin, "www.narkotik.pol.tr" internet sitesinden detayları öğrenebileceğini bildirdi. Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak uyuşturucuyla mücadele kapsamında kendi gençliğimizi, geleceğimizi önemsediğimiz kadar dünyadaki çocukları ve gençliği de önemsiyoruz. O sebeple yaptığımız tüm çalışmaları bütün dünya çocukları için yapıyoruz. Bunu aynı şevk ve istekle devam ettireceğiz." diye konuştu. - NEA eğitim faaliyetleri Daire Başkanlığı bünyesinde geçen yıl kurulan Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitim Akademisi'nde (NEA) yürütülen çalışmalara değinen Yılmaz, Akademi'de 30 ulusal ve 10 uluslararası eğitim programının yer aldığını aktardı. Programlar kapsamında illerdeki narkotik polislerine tecrübeli eğitmenlerce temel ve uzmanlık eğitimleri verildiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Akademide narkotik birimlerimizde çalışan personelimize temel uyuşturucu bilgileri, soruşturma teknikleri öğretilmekte daha sonra sahada kullanılacak uygulamalı aktif eğitim verilmektedir. Bunun içerisinde yakın savunmadan tutun silahlı eğitimler, gözaltına almalar, üst aramalar, zula teknikleri eğitimlerimiz var."